Аксёнов продлил в Крыму высокий уровень террористической опасности
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Об этом он написал в своём аккаунте в Telegram.
«С 20:00 10 июня 2022 года до 20:00 25 июня 2022 года высокий («жёлтый») уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов», — сообщил Аксёнов.
Также режим будет действовать на объектах министерств региона.
Ранее власти Брянской области продлили высокий, «жёлтый», уровень террористической опасности в регионе с 24 мая ещё на 15 суток.