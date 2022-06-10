Аксёнов продлил в Крыму высокий уровень террористической опасности

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о продлении на полуострове высокого уровня террористической опасности. Он будет действовать с 20:00 10 июня до 20:00 25 июня на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов.

Об этом он написал в своём аккаунте в Telegram.

«С 20:00 10 июня 2022 года до 20:00 25 июня 2022 года высокий («жёлтый») уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов», — сообщил Аксёнов.

Также режим будет действовать на объектах министерств региона.

Ранее власти Брянской области продлили высокий, «жёлтый», уровень террористической опасности в регионе с 24 мая ещё на 15 суток.