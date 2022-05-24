В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности

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Власти Брянской области продлили высокий, «жёлтый» уровень террористической опасности в регионе с 24 мая ещё на 15 суток.
В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности
  • РИА Новости
  • © Юлия Заболотько

Такое решение принято в связи с информацией правоохранительных органов о «сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению».

В администрации напомнили, что эти меры не ограничивают права и свободы граждан, а направлены на повышение взаимодействия государственных органов по обеспечению безопасности и на устранение выявленных угроз.

Ранее в нескольких районах и округах Крыма до 26 мая продлили «жёлтый» уровень террористической опасности.

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