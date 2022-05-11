Власти Крыма продлили «жёлтый» уровень террористической опасности в ряде районов и округов
- РИА Новости
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«До 20:00 26 мая 2022 года высокий («жёлтый») уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов», — написал Аксёнов в Telegram.
Также действие «жёлтого» уровня террористической опасности продлевается на государственных объектах республики.
Ранее власти Крыма продлили «жёлтый» уровень террористической опасности в семи районах региона.
11 апреля стало известно, что в северных и восточных районах Крыма вводится «жёлтый» уровень террористической опасности.