Власти Крыма продлили «жёлтый» уровень террористической опасности в ряде районов и округов

В нескольких районах и округах Крыма до 26 мая продлили «жёлтый» уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Аксёнов.

РИА Новости

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«До 20:00 26 мая 2022 года высокий («жёлтый») уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов», — написал Аксёнов в Telegram. Также действие «жёлтого» уровня террористической опасности продлевается на государственных объектах республики. Ранее власти Крыма продлили «жёлтый» уровень террористической опасности в семи районах региона. 11 апреля стало известно, что в северных и восточных районах Крыма вводится «жёлтый» уровень террористической опасности.