Власти Крыма продлили «жёлтый» уровень террористической опасности в ряде районов и округов

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В нескольких районах и округах Крыма до 26 мая продлили «жёлтый» уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Аксёнов.
Власти Крыма продлили «жёлтый» уровень террористической опасности в ряде районов и округов
  • РИА Новости
  • © Макс Ветров

«До 20:00 26 мая 2022 года высокий («жёлтый») уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов», — написал Аксёнов в Telegram.

Также действие «жёлтого» уровня террористической опасности продлевается на государственных объектах республики.

Ранее власти Крыма продлили «жёлтый» уровень террористической опасности в семи районах региона.

11 апреля стало известно, что в северных и восточных районах Крыма вводится «жёлтый» уровень террористической опасности.

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