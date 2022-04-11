Глава Крыма заявил о введении «жёлтого» уровня террористической опасности в ряде районов

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В северных и восточных районах Крыма вводится «жёлтый» уровень террористической опасности. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Глава Крыма заявил о введении «жёлтого» уровня террористической опасности в ряде районов
  • РИА Новости

В частности, повышенный уровень угрозы объявлен на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов.

По словам Аксёнова, «жёлтый» уровень опасности вводится с 20:00 11 апреля 2022 года. Он добавил, что данная мера носит исключительно профилактический характер.

Глава Крыма добавил, что обстановка в республике спокойная. 

Ранее в Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края, которые по Азовскому морю граничат с Украиной, был также введён повышенный уровень террористической опасности.

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