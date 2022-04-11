Глава Крыма заявил о введении «жёлтого» уровня террористической опасности в ряде районов
- РИА Новости
В частности, повышенный уровень угрозы объявлен на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов.
По словам Аксёнова, «жёлтый» уровень опасности вводится с 20:00 11 апреля 2022 года. Он добавил, что данная мера носит исключительно профилактический характер.
Глава Крыма добавил, что обстановка в республике спокойная.
Ранее в Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края, которые по Азовскому морю граничат с Украиной, был также введён повышенный уровень террористической опасности.