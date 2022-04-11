В двух районах Кубани ввели режим повышенной террористической опасности
- РИА Новости
«Подписал распоряжение о введении «жёлтого» уровня террористической опасности с 20:00 11 апреля на территории Ейского и Щербиновского районов», — написал Кондратьев в Telegram.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также заявил, что в регионе до 25 апреля также введён повышенный уровень террористической опасности.
Ранее в Брянской области установили высокий уровень террористической угрозы с 11 до 25 апреля.