В двух районах Кубани ввели режим повышенной террористической опасности

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В Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края, которые по Азовскому морю граничат с Украиной, введён повышенный («жёлтый») уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В двух районах Кубани ввели режим повышенной террористической опасности
  • РИА Новости

«Подписал распоряжение о введении «жёлтого» уровня террористической опасности с 20:00 11 апреля на территории Ейского и Щербиновского районов», — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также заявил, что в регионе до 25 апреля также введён повышенный уровень террористической опасности.

Ранее в Брянской области установили высокий уровень террористической угрозы с 11 до 25 апреля.

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