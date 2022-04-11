В двух районах Кубани ввели режим повышенной террористической опасности

В Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края, которые по Азовскому морю граничат с Украиной, введён повышенный («жёлтый») уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

РИА Новости