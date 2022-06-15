МВД ЛНР: на заводе «Азот» удерживаются до 1,2 тысячи гражданских
Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв в беседе с ТАСС.
«Сейчас в Северодонецке где-то 1—1,2 тыс. гражданских лиц взяты в заложники и находятся на территории «Азота». Их там удерживают насильственно и уже долгое время. С учётом того, что воды нет, продуктов питания нет, лекарств нет, среди них порядка 127 детей», — заявил собеседник агентства.
При этом украинских военных на заводе может находиться до 2,5 тыс., считает Киселёв.
Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник ранее сообщил, что мирные жители начали покидать северодонецкий завод «Азот» через проходную, которую не контролируют украинские боевики.