По факту обстрела территории Брянской области со стороны ВСУ возбудили уголовное дело

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Следствие возбудило уголовное дело по факту обстрела территории Брянской области со стороны украинских военнослужащих.
По факту обстрела территории Брянской области со стороны ВСУ возбудили уголовное дело
  • РИА Новости

«СК России возбуждено уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками территории Брянской области», — говорится в сообщении.

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору).

Как ранее рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате обстрела со стороны украинской армии села Займище пострадали шесть человек.

В соцсетях опубликовали видео с предполагаемого места взрыва.

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