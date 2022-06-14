По факту обстрела территории Брянской области со стороны ВСУ возбудили уголовное дело

Следствие возбудило уголовное дело по факту обстрела территории Брянской области со стороны украинских военнослужащих.

«СК России возбуждено уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками территории Брянской области», — говорится в сообщении.

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору).

Как ранее рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате обстрела со стороны украинской армии села Займище пострадали шесть человек.

В соцсетях опубликовали видео с предполагаемого места взрыва.