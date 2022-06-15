CNN: украинские военные иногда отказываются использовать «незнакомое» западное оружие
- AP
- © Cpl. Alexis Moradian/U.S. Marine Corps
Отмечается, что это относится к использованию американских дронов-камикадзе Switchblade.
По словам собеседника телеканала, власти США в настоящее время пытаются разобраться с «темпами расхода» оружия и боеприпасов украинской стороной.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что поставляемые Киеву американские ПТРК Javelin теряют эффективность из-за полного отсутствия технической поддержки.
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов рассказал, что поставляемое на Украину западное оружие уже продаётся на чёрном рынке.