CNN: украинские военные иногда отказываются использовать «незнакомое» западное оружие

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Украинские военные иногда предпочитают не использовать «незнакомое» западное оружие и прибегают к его коммерческим аналогам. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
CNN: украинские военные иногда отказываются использовать «незнакомое» западное оружие
  • AP
  • © Cpl. Alexis Moradian/U.S. Marine Corps

Отмечается, что это относится к использованию американских дронов-камикадзе Switchblade.

По словам собеседника телеканала, власти США в настоящее время пытаются разобраться с «темпами расхода» оружия и боеприпасов украинской стороной. 

Ранее газета The Washington Post сообщила, что поставляемые Киеву американские ПТРК Javelin теряют эффективность из-за полного отсутствия технической поддержки.

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов рассказал, что поставляемое на Украину западное оружие уже продаётся на чёрном рынке.

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