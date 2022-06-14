Поставляемые Киеву американские ПТРК Javelin теряют эффективность из-за полного отсутствия технической поддержки. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По словам инструктора-волонтёра Марка Хейворда, известны случаи, когда украинские военные переводили сложную нелокализованную инструкцию от Javelin при помощи Google Translate.

Хейворд также рассказал, что в поставках ПТРК отсутствуют две компьютерные программы: подробное описание многоступенчатой последовательности запуска и комплект для тактической подготовки для имитации боевых действий в ходе учений.

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов рассказал, что поставляемое на Украину западное оружие уже продаётся на чёрном рынке.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что вооружение, поставляемое западными странами Киеву, используется против мирного населения Донбасса.