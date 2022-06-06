Пушилин: поставляемое на Украину оружие используется против мирного населения
- РИА Новости
«Абсолютно точно, что всё вооружение, которое поставляется на Украину, используется не против военных, не против военнослужащих Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, России, а в первую очередь используется против гражданского населения», — цитирует его ТАСС.
Кроме того, Пушилин заявил об использовании Вооружёнными силами Украины американских вооружений при обстреле Донецка.
Также стало известно, что украинские военные обстреляли Донецк с применением французской самоходной артиллерии CAESAR калибра 155 мм.