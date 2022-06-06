Пушилин: поставляемое на Украину оружие используется против мирного населения

Вооружение, поставляемое западными странами Киеву, используется против мирного населения Донбасса. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Абсолютно точно, что всё вооружение, которое поставляется на Украину, используется не против военных, не против военнослужащих Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, России, а в первую очередь используется против гражданского населения», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, Пушилин заявил об использовании Вооружёнными силами Украины американских вооружений при обстреле Донецка.

Также стало известно, что украинские военные обстреляли Донецк с применением французской самоходной артиллерии CAESAR калибра 155 мм.