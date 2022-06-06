В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли кварталы Донецка из французской САУ CAESAR
- AP
«Обстрелы жилых кварталов Донецка совершены из французской самоходной артиллерийской установки CAESAR калибра 155 мм, которая по ленд-лизу поставляется ВСУ из стран НАТО», — цитирует представительство ТАСС.
В апреле стало известно о планах Франции направить Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar.
Как сообщал Ouest-France, из запасов ВС Франции будут изъяты 12 орудий. Французский президент Эммануэль Макрон тогда заявлял, что стремится вооружать Украину, «не пересекая красную линию», которая состоит в том, «чтобы не оказаться стороной конфликта».