В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли кварталы Донецка из французской САУ CAESAR

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ВСУ обстреляли Донецк с применением французской самоходной артиллерии CAESAR калибра 155 мм. Об этом заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли кварталы Донецка из французской САУ CAESAR
  • AP

«Обстрелы жилых кварталов Донецка совершены из французской самоходной артиллерийской установки CAESAR калибра 155 мм, которая по ленд-лизу поставляется ВСУ из стран НАТО», — цитирует представительство ТАСС.

В апреле стало известно о планах Франции направить Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar.

Как сообщал Ouest-France, из запасов ВС Франции будут изъяты 12 орудий. Французский президент Эммануэль Макрон тогда заявлял, что стремится вооружать Украину, «не пересекая красную линию», которая состоит в том, «чтобы не оказаться стороной конфликта».

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