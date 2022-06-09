Дипломат Гаврилов: поставляемое Украине западное оружие продаётся на чёрном рынке

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Поставляемое на Украину западное оружие уже продаётся на чёрном рынке, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Дипломат Гаврилов: поставляемое Украине западное оружие продаётся на чёрном рынке
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

По его словам, существует вероятность распространения по миру лёгкого оружия из зоны боевых действий, в особенности Javelin, ПЗРК и противотанковых вооружений.

«Уже есть факты, что это оружие на чёрном рынке продаётся и направляется на Ближний Восток, в Идлиб. Мы уже видели кадры», — приводит РИА Новости слова Гаврилова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что вооружение, поставляемое западными странами Киеву, используется против мирного населения Донбасса.

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