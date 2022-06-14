СК России расследует артобстрелы Донецка

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Следственный комитет России даст правовую оценку артиллерийским обстрелам Донецка, из-за которых за последние сутки погибли семь человек.
СК России расследует артобстрелы Донецка
  • РИА Новости

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следственным подразделениям зафиксировать и расследовать все факты многочисленных обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры города Донецка», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что атаки производятся из РСЗО и дальнобойной артиллерии.

Также сообщается, что применяющаяся артиллерия поставлялась ВСУ странами НАТО.

Вечером 13 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска выпустили по Донецку 80 ракет из «Града».

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