СК России расследует артобстрелы Донецка
- РИА Новости
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следственным подразделениям зафиксировать и расследовать все факты многочисленных обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры города Донецка», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что атаки производятся из РСЗО и дальнобойной артиллерии.
Также сообщается, что применяющаяся артиллерия поставлялась ВСУ странами НАТО.
Вечером 13 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска выпустили по Донецку 80 ракет из «Града».