СК России расследует артобстрелы Донецка

Следственный комитет России даст правовую оценку артиллерийским обстрелам Донецка, из-за которых за последние сутки погибли семь человек.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следственным подразделениям зафиксировать и расследовать все факты многочисленных обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры города Донецка», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что атаки производятся из РСЗО и дальнобойной артиллерии.

Также сообщается, что применяющаяся артиллерия поставлялась ВСУ странами НАТО.

Вечером 13 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска выпустили по Донецку 80 ракет из «Града».