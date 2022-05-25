В гуманитарных целях: Путин упростил приём в российское гражданство для жителей Запорожской и Херсонской областей

Упрощённый порядок приёма в российское гражданство распространён на жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Эта информация следует из подписанного Владимиром Путиным указа, который уже вступил в силу. В Госдуме отметили, что новое решение президента стало очередным доказательством того, что Россия не бросит в беде жителей украинских областей, пострадавших от действий киевского режима.

Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке приёма в российское гражданство для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Указ вступает в силу со дня подписания.

Новым документом вносятся изменения в указ президента «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке» от 24 апреля 2019 года.

С учётом правок, внесённых новым указом президента РФ, граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, постоянно проживающие на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины, смогут обратиться с запросом на получение гражданства РФ в упрощённом порядке.

Из прежнего документа следует, что рассмотрение заявлений о приёме в гражданство и принятие решений по ним должно проводиться в срок, не превышающий трёх месяцев.

Отметим, что с момента вступления в силу указа, позволившего жителям Донбасса получить российское гражданство в упрощённом порядке, этой возможностью, по данным за апрель 2022 года, воспользовались около 800 тыс. человек.

Комментируя принятие этого документа в 2019 году, Путин отметил, что речь шла о вопросе чисто гуманитарного характера, обусловленного ситуацией с гражданскими правами жителей республик Донбасса.

«Терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, — это уже переходит границы с точки зрения прав человека», — сказал президент в ходе встречи с Советом законодателей 24 апреля 2019 года.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT отметил, что указ президента стал очередным доказательством того, что Россия не бросает людей в беде.

«Наша страна готова протянуть руку помощи и взять под своё крыло мирное население, пострадавшее от преступной деятельности киевского режима», — сказал парламентарий.

Он отметил, что Москва продемонстрировала это в 2014 году, когда Крым и Севастополь вернулись в состав России. Белик подчеркнул, что речь идёт о восстановлении исторической справедливости.

«И сейчас волеизъявление людей играет главенствующую роль — Россия поддержит их в их выборе и защитит», — заключил он.

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Интеграция освобождённых территорий Украины в российское пространство

Ранее стало известно о принятии властями Херсонской и Запорожской областей ряда решений, ориентированных на интеграцию с Россией. В частности, представители военно-гражданских администраций обеих областей в конце мая объявили о введении бивалютных зон, предусматривающих расчёты как в гривнах, так и в рублях.

Наряду с этим в Херсонской области высказались в пользу создания в регионе российской военной базы. Как заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов, подобное решение станет гарантией безопасности региона, в нём заинтересовано всё население Херсонской области.

25 мая Стремоусов также заявил РИА Новости, что власти приступили к созданию в области центров выдачи российских паспортов.

Кроме того, глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо заявил в эфире Первого канала, что первые заявления на получение российского гражданства переданы в областную администрацию.

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В беседе с RT политолог Руслан Бальбек отметил, что упрощённая процедура получения российского гражданства означает ускоренную интеграцию освобождённых территорий.

«Ведь люди там сейчас думают о том, как жить дальше: с Украиной не по пути, а для России они иностранцы», — сказал эксперт в беседе с корреспондентом RT.

Он отметил, что после подписания указа наметился путь развития Херсонской и Запорожской областей.

«Это единое экономическое и ментальное пространства с Россией», — заключил политолог.