Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов рассказал об отношении жителей к России
- РИА Новости
По словам Стремоусова, подавляющее большинство жителей Херсонской области — русские.
«Большинство людей хотят экономической справедливости и социальных справедливых вопросов, которые в России существуют», — сказал замглавы администрации.
По его словам, за последние месяцы на Украине социальный сектор помощи людям «был загнан по европейским стандартам».
«Мы жили как в Европе с ценовой политикой, а пенсии и зарплаты получали меньше, чем где-то в Африке», — сказал он.
Ранее сообщалось, что власти Херсонской области обратятся к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России.