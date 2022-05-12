Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов рассказал об отношении жителей к России

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Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в стриме RT «Летучка», отвечая на вопрос, хотят ли жители Херсона присоединиться к России, заявил, что большинство людей хотят экономической и социальной справедливости, как в России.
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов рассказал об отношении жителей к России
  • РИА Новости

По словам Стремоусова, подавляющее большинство жителей Херсонской области — русские.

«Большинство людей хотят экономической справедливости и социальных справедливых вопросов, которые в России существуют», — сказал замглавы администрации.

По его словам, за последние месяцы на Украине социальный сектор помощи людям «был загнан по европейским стандартам».

«Мы жили как в Европе с ценовой политикой, а пенсии и зарплаты получали меньше, чем где-то в Африке», — сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Херсонской области обратятся к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России.

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