Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в стриме RT «Летучка», отвечая на вопрос, хотят ли жители Херсона присоединиться к России, заявил, что большинство людей хотят экономической и социальной справедливости, как в России.

По словам Стремоусова, подавляющее большинство жителей Херсонской области — русские.

«Большинство людей хотят экономической справедливости и социальных справедливых вопросов, которые в России существуют», — сказал замглавы администрации.

По его словам, за последние месяцы на Украине социальный сектор помощи людям «был загнан по европейским стандартам».

«Мы жили как в Европе с ценовой политикой, а пенсии и зарплаты получали меньше, чем где-то в Африке», — сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Херсонской области обратятся к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России.