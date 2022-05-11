Власти Херсонской области попросят Путина о присоединении региона к России
- РИА Новости
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Как сообщает ТАСС, об этом заявил в ходе пресс-конференции замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
«Референдум, который абсолютно законно провели в Крыму, не воспринят мировым сообществом, которое сделало всё, чтобы не воспринимать Россию как полноценный субъект мирового сообщества. Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России Владимиру Путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта России», — сказал он.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что почти все города на юге Украины подключили к российскому интернету.
1 мая Крючков заявлял, что украинские власти отключили Херсонскую область от мобильной связи и интернета.
29 апреля глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удары украинских военных по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города.