В Херсоне из-за ракетных ударов ВСУ заявили об отказе Киева от жителей города

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удары украинских военных по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города.

«Случаи, которые происходят над нашим городом: вчера были сбиты несколько ракет «Точка-У» и системы залпового огня «Ураган»... говорят о том, что противовоздушная оборона работает очень эффективно, и мы уверены в том, что так будет и в дальнейшем. Сам факт применения такого боевого оружия над мирным городом говорит о том, что киевский режим отказался от херсонцев», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска уничтожили в Николаевской области украинский ракетный комплекс «Точка-У», который ранее нанёс удар по Херсону.

28 апреля в российском Минобороны рассказали, что украинские военные, обстреливая Херсон ракетами «Точка-У», пытались поразить жилые кварталы города.