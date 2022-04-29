В Херсоне из-за ракетных ударов ВСУ заявили об отказе Киева от жителей города

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Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удары украинских военных по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города.
В Херсоне из-за ракетных ударов ВСУ заявили об отказе Киева от жителей города
  • AP

«Случаи, которые происходят над нашим городом: вчера были сбиты несколько ракет «Точка-У» и системы залпового огня «Ураган»... говорят о том, что противовоздушная оборона работает очень эффективно, и мы уверены в том, что так будет и в дальнейшем. Сам факт применения такого боевого оружия над мирным городом говорит о том, что киевский режим отказался от херсонцев», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска уничтожили в Николаевской области украинский ракетный комплекс «Точка-У», который ранее нанёс удар по Херсону.

28 апреля в российском Минобороны рассказали, что украинские военные, обстреливая Херсон ракетами «Точка-У», пытались поразить жилые кварталы города.

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