В Минобороны России сообщили о ликвидации ударившего по Херсону комплекса ВСУ «Точка-У»

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Российские войска уничтожили в Николаевской области украинский ракетный комплекс «Точка-У», который ранее нанёс удар по Херсону. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В Минобороны России сообщили о ликвидации ударившего по Херсону комплекса ВСУ «Точка-У»
  • РИА Новости

По его словам, российские военные поразили за ночь 13 военных объектов Украины.

«В районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе с боевым расчётом украинского ракетного комплекса «Точка-У», с которой вчера был нанесён удар по жилым кварталам города Херсона», — заявил Конашенков.

Ранее в российском Минобороны рассказали, что украинские военные, обстреливая Херсон ракетами «Точка-У», пытались поразить жилые кварталы города.

По данным Конашенкова, 28 апреля российские военные сбили три украинские баллистические ракеты «Точка-У».

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