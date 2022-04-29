В Минобороны России сообщили о ликвидации ударившего по Херсону комплекса ВСУ «Точка-У»

Российские войска уничтожили в Николаевской области украинский ракетный комплекс «Точка-У», который ранее нанёс удар по Херсону. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

РИА Новости

По его словам, российские военные поразили за ночь 13 военных объектов Украины. «В районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе с боевым расчётом украинского ракетного комплекса «Точка-У», с которой вчера был нанесён удар по жилым кварталам города Херсона», — заявил Конашенков. Ранее в российском Минобороны рассказали, что украинские военные, обстреливая Херсон ракетами «Точка-У», пытались поразить жилые кварталы города. По данным Конашенкова, 28 апреля российские военные сбили три украинские баллистические ракеты «Точка-У».