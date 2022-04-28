В Минобороны заявили, что российские военные сбили три украинские ракеты «Точка-У»

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за сутки российские военные сбили три украинские баллистические ракеты «Точка-У».
В Минобороны заявили, что российские военные сбили три украинские ракеты «Точка-У»
  • РИА Новости

«В течение дня в районах населённых пунктов Петрополье и Малая Камышеваха сбиты три украинские баллистические ракеты «Точка-У», — заявил Конашенков.

Также были уничтожены семь беспилотников ВСУ и украинская пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Ранее в Минобороны рассказали, что украинские военные, обстреливая Херсон ракетами «Точка-У», пытались поразить жилые кварталы города.

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