Минобороны России: ВСУ планировали поразить «Точкой-У» жилые кварталы Херсона

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что украинские военные, обстреливая Херсон ракетами «Точка-У», пытались поразить жилые кварталы города.

«Целью удара была городская больница, где размещён российский медицинский отряд, оказывающий помощь населению Харьковской области», — отметил он.

Ранее Конашенков заявил, что российские подразделения противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по Херсону баллистическими ракетами «Точка-У» со стороны украинских военных.

28 апреля агентству РИА Новости источник в силовых структурах заявил, что погибших при обстреле Херсона украинскими войсками нет.