Минобороны России: ВСУ планировали поразить «Точкой-У» жилые кварталы Херсона
- РИА Новости
«Целью удара была городская больница, где размещён российский медицинский отряд, оказывающий помощь населению Харьковской области», — отметил он.
Ранее Конашенков заявил, что российские подразделения противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по Херсону баллистическими ракетами «Точка-У» со стороны украинских военных.
28 апреля агентству РИА Новости источник в силовых структурах заявил, что погибших при обстреле Херсона украинскими войсками нет.