Минобороны сообщило об отражении российской ПВО ракетного обстрела Херсона со стороны ВСУ

Российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку по жилым кварталам Херсона баллистическими ракетами «Точка-У» со стороны украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«27 апреля около 23:00 мск украинскими вооружёнными силами был нанесён массированный ракетный удар баллистическими ракетами «Точка-У» и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности по жилым кварталам в центральной части города Херсон», — сообщил он.

Конашенков подчеркнул, что российскими подразделениями противовоздушной обороны ракетная атака украинских войск по жилым кварталам Херсона была отражена.

Ранее СМИ сообщали, что украинские войска ударили по Херсону ракетами «Точка-У». Как заявил агентству РИА Новости источник в силовых структурах, Вооружённые силы Украины выпустили по Херсону три ракеты, две из них сбиты.

Позднее стало известно, что погибших в результате обстрела Херсона украинскими военными нет.