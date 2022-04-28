Минобороны сообщило об отражении российской ПВО ракетного обстрела Херсона со стороны ВСУ

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Российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку по жилым кварталам Херсона баллистическими ракетами «Точка-У» со стороны украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны сообщило об отражении российской ПВО ракетного обстрела Херсона со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«27 апреля около 23:00 мск украинскими вооружёнными силами был нанесён массированный ракетный удар баллистическими ракетами «Точка-У» и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности по жилым кварталам в центральной части города Херсон», — сообщил он.

Конашенков подчеркнул, что российскими подразделениями противовоздушной обороны ракетная атака украинских войск по жилым кварталам Херсона была отражена.

Ранее СМИ сообщали, что украинские войска ударили по Херсону ракетами «Точка-У». Как заявил агентству РИА Новости источник в силовых структурах, Вооружённые силы Украины выпустили по Херсону три ракеты, две из них сбиты.

Позднее стало известно, что погибших в результате обстрела Херсона украинскими военными нет.

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