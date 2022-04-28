Минобороны сообщило об отражении российской ПВО ракетного обстрела Херсона со стороны ВСУ
- РИА Новости
«27 апреля около 23:00 мск украинскими вооружёнными силами был нанесён массированный ракетный удар баллистическими ракетами «Точка-У» и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности по жилым кварталам в центральной части города Херсон», — сообщил он.
Конашенков подчеркнул, что российскими подразделениями противовоздушной обороны ракетная атака украинских войск по жилым кварталам Херсона была отражена.
Ранее СМИ сообщали, что украинские войска ударили по Херсону ракетами «Точка-У». Как заявил агентству РИА Новости источник в силовых структурах, Вооружённые силы Украины выпустили по Херсону три ракеты, две из них сбиты.
Позднее стало известно, что погибших в результате обстрела Херсона украинскими военными нет.