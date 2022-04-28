РИА Новости: в центре Херсона произошла серия взрывов

В центре Херсона в районе телецентра произошла серия взрывов. Обстрел вёлся со стороны позиций украинских войск. Об этом сообщило РИА Новости.

Как заявил агентству источник в силовых структурах, украинские войска выпустили по Херсону три ракеты «Точка-У», две из них сбиты.

Отмечается, что на улицах города людей нет, поскольку в Херсоне действует комендантский час.

Корреспондент агентства с места событий сообщил, что обстрел вёлся ракетами «Точка-У» и «Ураган».

Ранее сообщалось, что двое мирных жителей погибли, ещё трое получили ранения в результате обстрела украинской армией Первомайска и Стаханова в Луганской Народной Республике.