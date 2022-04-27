В результате артобстрела ЛНР со стороны ВСУ погибли мирные жители

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Двое мирных жителей погибли, ещё трое получили ранения в результате обстрела украинской армией Первомайска и Стаханова.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, в результате артобстрелов со стороны Украины в Первомайске погибла женщина 1927 года рождения, в Стаханове — ребёнок 2012 года рождения.

Кроме того, в Первомайске сообщили о ранении двух женщин. В Стаханове из-за огня ВСУ был ранен молодой человек 2003 года рождения.

Глава Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на советника главы Чечни Апты Алаудинова ранее заявил о полном освобождении города Рубежное в ЛНР.

По его словам, подразделения армии России и ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения в городе.

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