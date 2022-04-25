Власти Чечни заявили о полном освобождении города Рубежное в ЛНР

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Город Рубежное в Луганской Народной Республике полностью освобождён, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на советника главы Чечни Апты Алаудинова.
Власти Чечни заявили о полном освобождении города Рубежное в ЛНР
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

«Как сообщает Апты Аронович, спецподразделения «Ахмат» совместно с разведподразделениями 2-го армейского корпуса ЛНР атаковали последние позиции украинцев в городе, нанеся им огромные потери. Последняя группа бандеровцев бросила свои укреплённые позиции и спешно покинула линию боевых действий», — говорится в сообщении в Telegram-канале Кадырова.

По его словам, подразделения армии России и ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения в городе.

Ранее сообщалось, что новый отряд добровольцев отправился из Чечни на Украину для участия в специальной военной операции.

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