Власти Чечни заявили о полном освобождении города Рубежное в ЛНР

Город Рубежное в Луганской Народной Республике полностью освобождён, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на советника главы Чечни Апты Алаудинова.

«Как сообщает Апты Аронович, спецподразделения «Ахмат» совместно с разведподразделениями 2-го армейского корпуса ЛНР атаковали последние позиции украинцев в городе, нанеся им огромные потери. Последняя группа бандеровцев бросила свои укреплённые позиции и спешно покинула линию боевых действий», — говорится в сообщении в Telegram-канале Кадырова.

По его словам, подразделения армии России и ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения в городе.

Ранее сообщалось, что новый отряд добровольцев отправился из Чечни на Украину для участия в специальной военной операции.