Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета

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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что украинские власти отключили Херсонскую область от мобильной связи и интернета.
Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета
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По его мнению, данным шагом киевский режим демонстративно отказался от этих территорий.

«Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета, тем самым демонстративно отказавшись от этих территорий», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что Украина «перестанет выплачивать пенсии и пособия, а также исполнять свои банковские обязательства».

«По сути, грабя людей, как это было в Донбассе и Крыму. Общая схема», — отметил Крючков.

Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удары украинских военных по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города.

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