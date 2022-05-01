Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета
- Gettyimages.ru
По его мнению, данным шагом киевский режим демонстративно отказался от этих территорий.
«Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета, тем самым демонстративно отказавшись от этих территорий», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что Украина «перестанет выплачивать пенсии и пособия, а также исполнять свои банковские обязательства».
«По сути, грабя людей, как это было в Донбассе и Крыму. Общая схема», — отметил Крючков.
Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удары украинских военных по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города.