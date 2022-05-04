Почти все города на юге Украины подключили к российскому интернету

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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что почти все города на юге Украины подключили к российскому интернету.
Почти все города на юге Украины подключили к российскому интернету
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  • © Westend61

«Почти все города на освобождённых территориях юга Украины уже подключены к российскому интернету», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, речь идёт в том числе о Херсоне, Скадовске, Новой Каховке, Геническе, Мелитополе.

Ранее Крючков заявлял, что украинские власти отключили Херсонскую область от мобильной связи и интернета.

29 апреля глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удары украинских военных по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города.

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