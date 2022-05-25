В Запорожской области заявили, что регион намерен взять курс на интеграцию с Россией

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После окончательного освобождения всех населённых пунктов Запорожской области регион возьмёт курс на интеграцию с Россией. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Будущее у Запорожской области может быть только одно — она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации. Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет», — приводит его слова РИА Новости.

Рогов отметил, что всё больше жителей региона высказываются в пользу интеграции с Россией.

На освобождённой территории Запорожской области введена бивалютная зона.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее заявил, что освобождённые регионы на юге Украины должны быть как можно скорее экономически интегрированы с регионами России.

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