В Запорожской области заявили, что регион намерен взять курс на интеграцию с Россией
«Будущее у Запорожской области может быть только одно — она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации. Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет», — приводит его слова РИА Новости.
Рогов отметил, что всё больше жителей региона высказываются в пользу интеграции с Россией.
На освобождённой территории Запорожской области введена бивалютная зона.
Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее заявил, что освобождённые регионы на юге Украины должны быть как можно скорее экономически интегрированы с регионами России.