Аксёнов выступил за экономическую интеграцию южных регионов Украины с Россией

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что освобождённые регионы на юге Украины должны быть как можно скорее экономически интегрированы с регионами России.

«Нам нужно помогать жителям Херсонской и Запорожской областей, сопредельных территорий, для того чтобы быстрее вовлечь в экономический процесс, в экономическую интеграцию с регионами Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.

Аксёнов отметил, что с Херсонщины уже заходит большой объём товаров.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о намерении властей региона восстановить все железнодорожные ветки, связывавшие Крым и Херсонскую область Украины.

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов рассказал, что южные регионы Украины должны развиваться в едином экономическом, социальном и гуманитарном пространстве с Крымом.