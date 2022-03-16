Власти Крыма заявили о намерении восстановить все железнодорожные ветки с Украиной

Короткая ссылка
Глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости заявил о намерении властей региона восстановить все железнодорожные ветки, связывавшие Крым и Херсонскую область Украины.

«Уже сейчас оно (транспортное сообщение с Украиной. — RT) восстанавливается. А в дальнейшем обязательно будет восстановлен транзит через Херсонщину — в сторону Одессы и Харькова», — заявил Константинов.

По его словам, «восстанавливаться будет всё».

Ранее постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Крым и Донбасс в рамках проведения спецоперации на Украине удалось связать сухопутным коридором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить