Власти Крыма заявили о намерении восстановить все железнодорожные ветки с Украиной

Глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости заявил о намерении властей региона восстановить все железнодорожные ветки, связывавшие Крым и Херсонскую область Украины.

«Уже сейчас оно (транспортное сообщение с Украиной. — RT) восстанавливается. А в дальнейшем обязательно будет восстановлен транзит через Херсонщину — в сторону Одессы и Харькова», — заявил Константинов.

По его словам, «восстанавливаться будет всё».

Ранее постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Крым и Донбасс в рамках проведения спецоперации на Украине удалось связать сухопутным коридором.