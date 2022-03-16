Власти Крыма заявили о намерении восстановить все железнодорожные ветки с Украиной
«Уже сейчас оно (транспортное сообщение с Украиной. — RT) восстанавливается. А в дальнейшем обязательно будет восстановлен транзит через Херсонщину — в сторону Одессы и Харькова», — заявил Константинов.
По его словам, «восстанавливаться будет всё».
Ранее постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Крым и Донбасс в рамках проведения спецоперации на Украине удалось связать сухопутным коридором.