Власти Крыма заявили, что регион удалось связать сухопутным коридором с Донбассом
«Крым и Донбасс теперь связывает сухопутный коридор по территории Украины. Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя», — цитирует Мурадова РИА Новости.
Он отметил, что дорога может стать магистралью, связывающей полуостров с Мариуполем.
13 марта в ДНР заявили об эвакуации 96 человек из Мариуполя и его пригородов.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что за сутки по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать более 5550 человек.