Власти Крыма заявили, что регион удалось связать сухопутным коридором с Донбассом

Крым и Донбасс в рамках проведения спецоперации на Украине удалось связать сухопутным коридором. Об этом заявил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Крым и Донбасс теперь связывает сухопутный коридор по территории Украины. Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя», — цитирует Мурадова РИА Новости.

Он отметил, что дорога может стать магистралью, связывающей полуостров с Мариуполем.

13 марта в ДНР заявили об эвакуации 96 человек из Мариуполя и его пригородов.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что за сутки по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать более 5550 человек.