Вице-премьер Крыма Мурадов заявил о готовности региона укреплять отношения с югом Украины

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Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов рассказал, что южные регионы Украины должны развиваться в едином экономическом, социальном и гуманитарном пространстве с Крымом.

«Крым готов укреплять связи с югом Украины», — заявил Мурадов в беседе с РИА Новости.

Он пояснил, что речь идёт о сохранении и об укреплении единого экономического, социального, гуманитарного пространства.

По мнению вице-премьера, гарантом безопасности Крыма является развитие его всесторонних связей с югом Украины.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о намерении властей региона восстановить все железнодорожные ветки, связывавшие Крым и Херсонскую область Украины.

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