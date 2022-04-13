Вице-премьер Крыма Мурадов заявил о готовности региона укреплять отношения с югом Украины
«Крым готов укреплять связи с югом Украины», — заявил Мурадов в беседе с РИА Новости.
Он пояснил, что речь идёт о сохранении и об укреплении единого экономического, социального, гуманитарного пространства.
По мнению вице-премьера, гарантом безопасности Крыма является развитие его всесторонних связей с югом Украины.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о намерении властей региона восстановить все железнодорожные ветки, связывавшие Крым и Херсонскую область Украины.