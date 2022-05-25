На освобождённых территориях Запорожской области введена бивалютная зона

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На освобождённой территории Запорожской области введена бивалютная зона. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«В регионе введена бивалютная зона. Рассчитываться можно как в гривнах, так и рублях», — приводит его слова РИА Новости.

Все пособия на территории освобождённой части Запорожской области будут выплачиваться в рублях.

Рогов отметил, что начало расчётов в рублях существенно оживило экономику области.

Ранее стало известно о введении на территории Херсонской области бивалютной зоны.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в ближайшее время в Херсоне появится первое отделение российского банка.

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