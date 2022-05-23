В Херсоне откроют первое отделение российского банка

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в ближайшее время в Херсоне появится первое отделение российского банка. Он уточнил, что возможность открыть счёт в российском банке будет у всех предпринимателей.

РИА Новости

Информация опубликована в официальном Telegram-канале ВГА Херсонской области. С 23 мая в области вводится бивалютная зона. В администрации готовят соответствующий указ. В обращение вместе с гривной войдёт российский рубль.