В Херсоне откроют первое отделение российского банка

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Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в ближайшее время в Херсоне появится первое отделение российского банка. Он уточнил, что возможность открыть счёт в российском банке будет у всех предпринимателей.
В Херсоне откроют первое отделение российского банка
  • РИА Новости

Информация опубликована в официальном Telegram-канале ВГА Херсонской области.

С 23 мая в области вводится бивалютная зона. В администрации готовят соответствующий указ. В обращение вместе с гривной войдёт российский рубль.

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