«На вышках находились 109 человек»: ВСУ нанесли три удара по буровым платформам «Черноморнефтегаза»

Украинские военные нанесли три удара по буровым платформам «Черноморнефтегаза», расположенным в акватории Чёрного моря, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, на вышках находились 109 человек, 21 из них эвакуировали. Он добавил, что газ подаётся на полуостров в штатном режиме. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди уточнила, что в результате удара по первой платформе несколько человек получили ранения, проводится поисково-спасательная операция.

Украинские военные нанесли три удара по буровым платформам «Черноморнефтегаза», расположенным в акватории Чёрного моря, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Первый удар был в 08:37 мск, всего было три удара по трём буровым вышкам», — рассказал он в эфире телеканала «Россия-24».

По словам главы республики, на вышках находились 109 человек, 21 из них эвакуировали.

«У нас на утро на вышках находились 109 человек. По предварительной информации, наиболее критичным был первый удар, соответственно по первой вышке. По остальным, по предварительной информации, раненых и погибших нет», — уточнил Аксенов.

Он добавил, что газ подаётся на полуостров в штатном режиме.

«У нас по поручению президента России проложена газовая труба с материка. Если сейчас в аварийном режиме мы приостановим откачку, то будет подача с материка. Газ полностью заменяет весь объём. То есть рисков никаких в газоснабжении для Крыма нет», — сказал глава республики.

Кроме того, Аксёнов добавил, что в регионе достаточно средств ПВО, вся сухопутная часть полуострова, включая Крымский мост, прикрыта.

В своём Telegram он также сообщил, что министерство обороны обеспечивает проведение спасательной операции с участием патрульных судов и авиации. Власти Крыма находятся в контакте с Минобороны и ФСБ.

© Черноморнефтегаз

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с RT отметила, что последствия обстрела платформ со стороны ВСУ могли угрожать Украине, а не России.

«Те три удара, что были нанесены по платформам, — они на совести Украины. Платформы в 71 км от Одессы — больший риск взрыв представлял для Одессы, а от Крыма до них 111 км. Украинские власти прекрасно знают, ближе к какому берегу находится месторождение и кто рискует, если оно взорвётся», — отметила сенатор.

Она пояснила, что одесское месторождение разрабатывается с 2012 года и состоит из трёх платформ — БК-1, БК-2 и БК-3.

«Ракетный удар, который нанесли в 08:37, попал в первую платформу, здесь у нас есть трое пострадавших, из них двое получили сильные ожоги и один — осколочные ранения ног. Жертв нет. Семь человек мы ищем, проводятся спасательные работы», — рассказала Ковитиди. Позднее она сообщила ТАСС, что число пострадавших выросло до пяти.

По её словам, удар по второй платформе был нанесён в 08:52 мск, по третьей — в 09:23 мск.

«Но там платформы не пострадали, только верхушки снесло, пострадавших там нет», — уточнила сенатор.

Она подтвердила, что Минобороны проводит спасательную операцию. Ковитиди добавила, что разработка на месторождении приостановлена не будет, газ из труб был сброшен.

«А работа приостановлена только во время удара, что и позволило избежать катастрофических последствий. Газом мы заполняем Глебовское месторождение, помимо него, есть ещё запасы, и газ поступает с материка, так что риска нет, газ подаётся в штатном режиме», — заключила сенатор.

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник назвал атаку украинской стороны по буровым платформам государственным терроризмом.

«Это сознательное пробивание дна в расчёте на совершенно определённую реакцию», — написал Мирошник в Telegram-канале.

По данным РИА Новости, за неделю до удара район Чёрного моря, где находятся буровые платформы, фотографировали американские коммерческие спутники. По информации агентства, спутники Worldview-1, Worldview-2 и Worldview-3 фотографировали район, где расположены буровые платформы, 11, 13 и 14 июня соответственно.

Обстрелы Донецка

20 июня украинские войска также несколько раз открыли огонь по Донецку и нескольким другим населённым пунктам в ДНР и ЛНР. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 155 мм по Петровскому району Донецка. Ещё шесть снарядов калибром 122 мм было выпущено по Куйбышевскому району города.

Помимо этого, украинские войска выпустили 12 снарядов калибром 122 мм по Троицкому и шесть снарядов калибром 152 мм по Горловке в ДНР. Обстрелу подвергся и населённый пункт Пантелеймоновка.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:45 (совпадает с мск) — населённый пункт Новгородское — населённый пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 152 мм», — сообщили в представительстве.