«Уничтожена станция управления беспилотниками»: МО РФ сообщило об ударе ракетой «Оникс» по аэродрому под Одессой

Станция управления БПЛА «Байрактар ТБ2» и два беспилотника уничтожены ударом высокоточной ракеты «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» по аэродрому Арциз в Одесской области, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, российские средства ПВО сбили девять беспилотников и самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. В оборонном ведомстве также рассказали о низком морально-психологическом состоянии в бригадах ВСУ. Так, в 14-й механизированной бригаде 800 человек отказались ехать в район боевых действий из-за некомпетентности офицеров.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о нанесении удара по аэродрому Арциз в Одесской области высокоточной ракетой «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион».

«Уничтожена станция управления беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ2» и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле», — сказал Конашенков.

Кроме того, на Донецком направлении за сутки поражено 11 взводов реактивных систем залпового огня «Град», 12 артиллерийских взводов ВСУ и две 155-мм гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчётами.

Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 47 районов сосредоточения живой силы и техники. Также ликвидированы пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и локатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300.

Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 148 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 450 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин, а также 16 специальных автомобилей.

Российские средства ПВО, в свою очередь, сбили самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, девять беспилотников, а также перехватили девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

© Министерство обороны РФ

Представитель Минобоны России подчеркнул, что Воружённые силы Украины несут значительные потери в ходе спецоперации РФ в поддержку Донбасса.

«Так, с 19 мая, за месяц боёв, одна только 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и ранеными больше 2100 человек. Из-за низкого морально-психологического состояния 800 человек, предназначенных для восполнения потерь этого соединения, отказались ехать в район боевых действий, обвинив офицеров в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия», — сказал Конашенков.

Помимо этого, около 100 военнослужащих разведывательного подразделения 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ отстранили от выполнения боевых задач из-за массового неповиновения командованию и вывезли в Кременчуг для расследования. В то же время, продолжил Конашенков, значительная часть командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ самоустранилась от управления своими подразделениями и выполнения боевых задач.

«В большинстве подразделений бригады уже не осталось ни одного офицера», — подчеркнул представитель МО РФ.

ВСУ обстреляли посёлок Суземка

Утром 20 июня ВСУ обстреляли посёлок Суземка в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что пострадал один человек.

«У него лёгкое осколочное ранение мягких тканей. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не требуется», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, после обстрела оказался повреждён один частный жилой дом и окна двух трёхэтажных многоквартирных жилых домов: «После работы оперативных служб, к оценке ущерба приступит оценочная комиссия».

Глава региона также заявил о повреждении подстанции «Суземка». «Для того чтобы обеспечить электроэнергией социальные объекты — больницы, школы, детские сады, а также системы жизнеобеспечения коммунального хозяйства, на место выехали представители Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы «Россети ФСК ЕЭС», — указал он.

Володин про статус Украины как кандидата на вступление в ЕС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, рассуждая о том, что Киеву может быть предоставлен статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил о продолжении саморазрушения Украины.

Также по теме «Может быть отменён»: что известно об условиях ЕК для сохранения статуса Украины как кандидата на вступление в ЕС В Еврокомиссии заявили, что у Украины может быть отозван статус кандидата на вступление в Евросоюз в случае несоблюдения ряда условий....

«Запад ведёт борьбу против России до последнего украинца. У них не получается. Поэтому Вашингтон и Брюссель готовы делать всё, чтобы военные действия продолжались. В этом причина принятия решения о предоставлении Украине статуса кандидата для включения в Евросоюз», — написал он в Telegram.

Спикер ГД напомнил, что сейчас существует пять кандидатов, ожидающих интеграции: Турция (с 1987 года), Северная Македония (с 2004-го), Черногория (с 2008-го), Албания и Сербия (с 2009-го). Украина ни по каким параметрам не подходит для членства в евросообществе, считает Володин.

«Тотальная коррупция, разгул преступности, олигархическая власть и разрушенная экономика — вот характеристика современной Украины. И в Европе это тоже прекрасно понимают, но желание ослабить Россию превалирует. Итог для Украины будет печален. Центр принятия решений будет перенесён официально в Брюссель. Она окончательно потеряет свою независимость», — заключил Володин.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но с условием выполнения ряда важных реформ.