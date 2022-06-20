Конашенков: 14-я механизированная бригада ВСУ за месяц потеряла более 2100 человек

За месяц боёв 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и ранеными больше 2100 человек, другие 800 человек, которые должны были восполнить эти потери, отказались ехать в район боевых действий, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В ходе проведения специальной военной операции противник несёт значительные потери. Так, с 19 мая, за месяц боев, одна только 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и ранеными больше 2100 человек», — сообщил он.

Из-за «низкого морально-психологического состояния» 800 человек, предназначенных для восполнения потерь этого соединения, «отказались ехать в район боевых действий», обвинив офицеров «в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия».

Кроме того, в 10-й горно-штурмовой бригаде около 100 военнослужащих разведывательного подразделения «из-за массового неповиновения командованию были сняты с выполнения боевых задач». По имеющимся данным, их вывезли в Кременчуг для проведения расследования.

«Значительная часть командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ самоустранились от управления своими подразделениями и уклоняются от выполнения боевых задач», — добавил представитель Минобороны.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников констатировал, что «ситуация на фронте тяжёлая». Президент страны Владимир Зеленский сообщил о болезненных потерях украинских войск в ходе боёв под Северодонецком и Харьковом.

По мнению депутата Рады Романа Костенко, «очень большие потери» ВСУ наносит дальнобойная артиллерия армии России.

Как писала газета The New York Times, спецслужбы Соединённых Штатов не получают от Киева достаточно данных о ситуации в Вооружённых силах Украины, что может затруднить для администрации Джо Байдена процесс принятия решений об отправке украинской стороне многомиллиардной военной помощи.