Спецслужбы Соединённых Штатов не получают от Киева достаточно данных о ситуации в Вооружённых силах Украины, что может затруднить для администрации Джо Байдена процесс принятия решений об отправке украинской стороне многомиллиардной военной помощи, пишет The New York Times.

Как пишет репортёр газеты Джулиан Барнс, официальные лица США заявили, что украинское правительство предоставило им недостаточно данных и подробностей об их «оперативных планах». В результате этого возникли «пробелы», отметил журналист.

«Много ли мы действительно знаем о том, как обстоят дела на Украине? Можно ли найти человека, который с уверенностью скажет вам, какие у Украины потери, сколько техники они потеряли?» — сказала газете бывший высокопоставленный сотрудник разведки Бет Саннер.

Издание со ссылкой на «официальные лица» пишет, что Украина желает «создать сильный образ» как для общественности, так и для своих партнёров.

«Правительство не хочет делиться информацией, которая может свидетельствовать об ослаблении решимости или создавать впечатление, что они могут не победить. По сути, украинские официальные лица не хотят предоставлять информацию, которая могла бы подтолкнуть США и других их западных партнёров к замедлению поставок вооружений», — поясняет газета.

Как ранее сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сотни сотрудников ЦРУ и спецслужб Великобритании уже порядка десяти лет работают на Украине.