Лавров: сотни сотрудников ЦРУ и спецслужб Британии уже порядка 10 лет работают на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» заявил, что сотни сотрудников ЦРУ и спецслужб Великобритании уже порядка 10 лет работают на Украине.

«Параллельно, никаких сомнений не оставалось, Украину накачивали вооружениями, там работали сотни сотрудников ЦРУ и английских спецслужб. Думаю, лет десять они там уже находятся, занимают огромные помещения в зданиях официальных украинских служб и агентств», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, данные сотрудники иностранных разведок на Украине «всем по большому счёту управляют».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе коллегии военного ведомства заявил о намерении Запада провоцировать Киев «воевать до последнего украинца».