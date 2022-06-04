Лавров: сотни сотрудников ЦРУ и спецслужб Британии уже порядка 10 лет работают на Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» заявил, что сотни сотрудников ЦРУ и спецслужб Великобритании уже порядка 10 лет работают на Украине.
Лавров: сотни сотрудников ЦРУ и спецслужб Британии уже порядка 10 лет работают на Украине
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  • © MFA Russia

«Параллельно, никаких сомнений не оставалось, Украину накачивали вооружениями, там работали сотни сотрудников ЦРУ и английских спецслужб. Думаю, лет десять они там уже находятся, занимают огромные помещения в зданиях официальных украинских служб и агентств», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, данные сотрудники иностранных разведок на Украине «всем по большому счёту управляют».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе коллегии военного ведомства заявил о намерении Запада провоцировать Киев «воевать до последнего украинца».

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