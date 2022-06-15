Зеленский заявил о болезненных потерях ВСУ под Харьковом и в Северодонецке

В новом видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил о болезненных потерях украинских войск в ходе боёв под Северодонецком и Харьковом.

«Наиболее жестокие бои — в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненны», — говорит Зеленский в видео, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

Ранее глава офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Вооружённые силы Украины с начала спецоперации потеряли около 10 тыс. военнослужащих.

13 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина вынуждена отправлять в зону боевых действий необученных солдат из числа добровольцев, которые затем погибают.