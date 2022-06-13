Economist: Резников заявил об отправке Украиной необученных солдат в зону боевых действий

Короткая ссылка
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина вынуждена отправлять в зону боевых действий необученных солдат из числа добровольцев, которые затем погибают.

«А как ещё может быть? Молодые парни попадают на передовую и умирают», — заявил Резников в интервью Economist.

Глава Минобороны обратил внимание на то, что ВСУ не хватает вооружения и квалифицированных кадров, и призвал Европу ускорить поставки оружия украинской стороне.

Ранее бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа могла бы подарить Украине ядерное оружие, чтобы она могла «защитить свою независимость». Такое мнение он выразил в эфире «Эспрессо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить