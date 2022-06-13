Economist: Резников заявил об отправке Украиной необученных солдат в зону боевых действий
«А как ещё может быть? Молодые парни попадают на передовую и умирают», — заявил Резников в интервью Economist.
Глава Минобороны обратил внимание на то, что ВСУ не хватает вооружения и квалифицированных кадров, и призвал Европу ускорить поставки оружия украинской стороне.
Ранее бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа могла бы подарить Украине ядерное оружие, чтобы она могла «защитить свою независимость». Такое мнение он выразил в эфире «Эспрессо».