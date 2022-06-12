Экс-глава МИД Польши считает, что Европа могла бы передать Украине ядерные боеголовки

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Европа могла бы подарить Украине ядерное оружие, чтобы она могла «защитить свою независимость». Такое мнение он выразил в эфире «Эспрессо».

Сикорский напомнил, что Украина провела ядерное разоружение после подписания в 1994 году Будапештского меморандума. Его слова приводит Sputnik.

«Сегодня россияне и некоторые ещё говорят, что это не были гарантии (независимости Украины. — RT), но все тогда понимали, что Украина в обмен на это будет независимой страной в границах, установленных со времён СССР. Но так как Россия нарушила этот Будапештский меморандум, то считаю, мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость», — сказал Сикорский.

Как ранее заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, Соединённые Штаты не допустят поставок ядерного оружия на Украину.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия не играет с темой ядерной войны.

Он отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.