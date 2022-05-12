В США заявили о недопустимости передачи ядерного оружия на Украину

Соединённые Штаты не допустят поставок ядерного оружия на Украину. Об этом сообщила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«США оказывают помощь Украине в сфере безопасности, поставляя вооружения. Однако что касается поставок ядерного оружия — об этом не может идти и речи», — приводит РИА Новости её слова в ходе слушаний в сенате конгресса США, посвящённых оказанию дополнительной помощи Украине.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что желающих поделить $40 млрд, которые американские власти планируют выделить Украине, в ВПК США очень много.