Медведев заявил о желании многих в ВПК США поделить новый пакет американской помощи Киеву
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму $40 млрд. Байден просил меньше, но от щедрот накинули ещё пару миллиардов. Деньги огромные, и охотников их поделить в американском ВПК будет немало. Не говоря о банальных ворюгах по обе стороны океана», — отметил Медведев.
Вместе с этим он добавил, что у США ничего не выйдет и скорее у американских властей «сломается их печатный станок, за счёт которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг».
Ранее палата представителей конгресса США одобрила выделение дополнительного пакета помощи на сумму почти $40 млрд для Украины.