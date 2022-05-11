Медведев заявил о желании многих в ВПК США поделить новый пакет американской помощи Киеву

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что желающих поделить $40 млрд, которые американские власти планируют выделить Украине, в ВПК США очень много.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму $40 млрд. Байден просил меньше, но от щедрот накинули ещё пару миллиардов. Деньги огромные, и охотников их поделить в американском ВПК будет немало. Не говоря о банальных ворюгах по обе стороны океана», — отметил Медведев.

Вместе с этим он добавил, что у США ничего не выйдет и скорее у американских властей «сломается их печатный станок, за счёт которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг».

Ранее палата представителей конгресса США одобрила выделение дополнительного пакета помощи на сумму почти $40 млрд для Украины.