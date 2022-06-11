Арестович заявил, что украинская армия потеряла в спецоперации около 10 тысяч бойцов

Глава офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что вооружённые силы Украины с начала спецоперации потеряли около 10 тысяч военнослужащих.

«У нас в начале конфликта погибало 100 человек в сутки в среднем», — передаёт слова Арестовича ТАСС со ссылкой на агентство ТСН.

В этой связи руководитель офиса указал на медленное вооружение Украины странами Запада.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил о причинах, по которым Германия до сих пор не поставила Украине ряд вооружений. По его словам, гаубицы PzH 2000 в настоящее время находятся в Германии, «потому что проводится обучение украинских солдат их применению».

10 июня советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина теряет в день от 100 до 200 военных убитыми.