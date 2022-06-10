Советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина теряет в день от 100 до 200 военных убитыми.

9 июня министр обороны Украины Алексей Резников констатировал, что «ситуация на фронте тяжёлая». По его словам, Киев теряет «до сотни» военных в день убитыми и до 500 — ранеными.

Как пишет РИА Новости, Подоляк сообщил в тот же день, что «потери украинских военных сейчас составляют от 100 до 200 человек каждый день». Он отметил, что «это наибольшая оценка числа погибших военнослужащих».

Ранее британский наёмник Эйден Эслин рассказал корреспонденту RT Роману Косареву, что считает уровень подготовки военных ВСУ низким.