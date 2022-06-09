Министр обороны Украины Резников сообщил о тяжёлой ситуации с потерями ВСУ
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Об этом он написал в соцсетях.
«Ситуация на фронте тяжёлая. Мы теряем каждый день до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными», — цитирует Резникова ТАСС.
Депутат украинской Рады Роман Костенко накануне сообщил об «очень больших потерях» ВСУ, которые наносит дальнобойная артиллерия армии России.
9 июня Минобороны России сообщило, что российская авиация уничтожила более 200 националистов, ударами ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены более 300 националистов.
Как писала газета The New York Times, спецслужбы Соединённых Штатов не получают от Киева достаточно данных о ситуации в Вооружённых силах Украины, что может затруднить для администрации Джо Байдена процесс принятия решений об отправке украинской стороне многомиллиардной военной помощи.