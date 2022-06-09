Министр обороны Украины Резников сообщил о тяжёлой ситуации с потерями ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников констатировал, что «ситуация на фронте тяжёлая». По его словам, Киев теряет «до сотни» военных в день убитыми и до 500 — ранеными.

Об этом он написал в соцсетях.

«Ситуация на фронте тяжёлая. Мы теряем каждый день до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными», — цитирует Резникова ТАСС.

Депутат украинской Рады Роман Костенко накануне сообщил об «очень больших потерях» ВСУ, которые наносит дальнобойная артиллерия армии России.

9 июня Минобороны России сообщило, что российская авиация уничтожила более 200 националистов, ударами ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены более 300 националистов.

Как писала газета The New York Times, спецслужбы Соединённых Штатов не получают от Киева достаточно данных о ситуации в Вооружённых силах Украины, что может затруднить для администрации Джо Байдена процесс принятия решений об отправке украинской стороне многомиллиардной военной помощи.