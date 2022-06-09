Министр обороны Украины Резников сообщил о тяжёлой ситуации с потерями ВСУ

Короткая ссылка
Министр обороны Украины Алексей Резников констатировал, что «ситуация на фронте тяжёлая». По его словам, Киев теряет «до сотни» военных в день убитыми и до 500 — ранеными.
Министр обороны Украины Резников сообщил о тяжёлой ситуации с потерями ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Lohnes

Об этом он написал в соцсетях.

«Ситуация на фронте тяжёлая. Мы теряем каждый день до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными», — цитирует Резникова ТАСС.

Депутат украинской Рады Роман Костенко накануне сообщил об «очень больших потерях» ВСУ, которые наносит дальнобойная артиллерия армии России.

9 июня Минобороны России сообщило, что российская авиация уничтожила более 200 националистов, ударами ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены более 300 националистов.

Как писала газета The New York Times, спецслужбы Соединённых Штатов не получают от Киева достаточно данных о ситуации в Вооружённых силах Украины, что может затруднить для администрации Джо Байдена процесс принятия решений об отправке украинской стороне многомиллиардной военной помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить