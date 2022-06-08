Депутат Рады Костенко сообщил об «очень больших потерях» ВСУ из-за российской артиллерии

Депутат украинской Рады Роман Костенко сообщил об «очень больших потерях» ВСУ, которые наносит дальнобойная артиллерия армии России. Такое заявление он сделал в эфире канала «Украина 24».

«Очень большие потери нам наносит дальнобойная артиллерия, до которой мы не достаём. Когда мы пытаемся где-то немного продвигаться, они включают «Ураганы», включают «Грады», до которых мы, к сожалению, не можем достать из-за того, что у нас ещё нет тех самых HIMARS», — сказал депутат, слова которого приводит РИА Новости.

Костенко заявил, что сам участвует в боевых действиях на Николаевском направлении.

Как отмечали в Минобороны России, украинская группировка в Донбассе несёт значительные потери в живой силе, вооружении и технике: за три дня боёв за Святогорск в ДНР ВСУ потеряли более 300 человек и шесть танков.

Более 320 украинских националистов уничтожены ракетами и артиллерией в Запорожье.