Минобороны: за три дня боёв у Святогорска ВСУ потеряли более 300 человек и шесть танков

Украинская группировка в Донбассе несёт значительные потери в живой силе, вооружении и технике, сообщили в Минобороны России. За три дня боёв за Святогорск в ДНР ВСУ потеряли более 300 человек и шесть танков.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Только в ходе освобождения Святогорска в Донецкой Народной Республике за три дня боёв потери украинских войск составили более 300 националистов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и миномётов, четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и свыше 20 единиц автомобильной техники», — сказал он.

Конашенков ранее заявил, что свидетели подтвердили умышленный поджог в Святогорске деревянного скита Всех Святых Земли Русской украинскими боевиками.

По словам главы Святогорска Владимира Бандуры, украинские националисты убивают священнослужителей и монахов и скрывают эти факты.