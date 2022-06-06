В Минобороны заявили, что ВС России завершают освобождение Святогорска в ДНР

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Российские военнослужащие завершают освобождение города Святогорска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В Минобороны заявили, что ВС России завершают освобождение Святогорска в ДНР
  • РИА Новости

«Российские вооружённые силы завершают освобождение города Святогорска Донецкой Народной Республики и окружающей его территории», — заявил он на брифинге.

Также в Минобороны заявили, что украинские националисты подорвали мост через реку Северный Донец, чтобы помешать отступлению военнослужащих ВСУ из Святогорска.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил об установлении контроля над 229 населёнными пунктами республики, в том числе над Зелёным Гаем и Петровским.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Святогорск может быть освобождён в самые ближайшие дни.

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