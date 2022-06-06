Конашенков: украинские националисты поставили заградотряд, чтобы не дать ВСУ отступить

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Украинские националисты, действуя в качестве заградительного отряда и пытаясь помешать отступлению военнослужащих ВСУ из Святогорска, подорвали мост через реку Северный Донец. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Остатки двух батальонов ВСУ (95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады) при этом бросили оружие и преодолели реку вплавь, после чего рассеялись, добавил представитель оборонного ведомства.

«До 80 украинских военнослужащих преодолели реку вплавь. Огонь по ним российскими военнослужащими целенаправленно не открывался», — сказал он.

Конашенков отметил, что такие действия ВСУ свидетельствуют о «нежелании защищать никому не нужный киевский режим с националистами во главе».

Минобороны призвало и других военнослужащих ВСУ и членов теробороны «следовать их примеру».

«Со своей стороны, российскими вооружёнными силами гарантируется всем добровольно сложившим оружие украинским военнослужащим и участникам подразделений территориальной обороны достойное обращение и возвращение к своим семьям», — заключил представитель Минобороны России.

В конце мая пленный военный рассказал, что в войсках Украины есть заградительные отряды, которые должны расстреливать солдат, отказывающихся участвовать в боевых действиях.

Видеозапись допроса опубликовало Минобороны России.

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